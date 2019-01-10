Федерер: сделаю всё, чтобы выиграть свой 100-й титул на Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал возможность выиграть свой 100-й титул в карьере на Открытом чемпионате Австралии.



«99 — это уже невероятное число. Я так близок к сотне, и, конечно же, я попробую. Так можно говорить о каждом турнире, в котором я участвую, но, опять же, я не пытаюсь заглядывать слишком далеко вперёд.



Тем не менее если бы я сделал это в Мельбурне, то был бы очень рад. Постараюсь сделать всё, чтобы так и произошло», — цитирует Федерера официальный сайт Australian Open.



Ранее Роджер принял участие в жеребьёвке основных сеток грядущего мэйджора. Защиту титула швейцарцу, получившему третий номер посева, придётся начать матчем против представителя Узбекистана Дениса Истомина.