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Федерер: сделаю всё, чтобы выиграть свой 100-й титул на Australian Open

Федерер: сделаю всё, чтобы выиграть свой 100-й титул на Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал возможность выиграть свой 100-й титул в карьере на Открытом чемпионате Австралии.

«99 — это уже невероятное число. Я так близок к сотне, и, конечно же, я попробую. Так можно говорить о каждом турнире, в котором я участвую, но, опять же, я не пытаюсь заглядывать слишком далеко вперёд.

Тем не менее если бы я сделал это в Мельбурне, то был бы очень рад. Постараюсь сделать всё, чтобы так и произошло», — цитирует Федерера официальный сайт Australian Open.

Ранее Роджер принял участие в жеребьёвке основных сеток грядущего мэйджора. Защиту титула швейцарцу, получившему третий номер посева, придётся начать матчем против представителя Узбекистана Дениса Истомина.

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