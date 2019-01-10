Квитова: я проиграла Саснович на Уимблдоне, так что о титуле пока думать рано

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала победу над действующей чемпионкой турнира в Сиднее (Австралия) представительницей Германии Анжеликой Кербер в четвертьфинале соревнований со счётом 6:4, 6:1.

«Ждать возвращения на корт пришлось долго, но оно того стоило. На этой неделе погодные условия не лучшие, и ждать возобновления игры было нелегко. Я рада, что смогла сыграть отлично», — приводит слова Квитовой официальный сайт тура.

За выход в финал соревнований в Сиднее с призовым фондом $ 823 тыс. Квитова поспорит с Александрой Саснович из Беларуси.

«Завтра меня ждёт встреча со сложной соперницей. Я проиграла ей на Уимблдоне, так что о титуле пока думать рано. Я двигаюсь вперёд шаг за шагом», — сказала Квитова.

Кербер не смогла защитить титул в Сиднее, проиграв в четвертьфинале Квитовой