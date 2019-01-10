Хачанов, Медведев, Рублёв и Донской — в составе сборной России на Кубке Дэвиса

Определился состав сборной России по теннису на матч Кубка Дэвиса со сборной Швейцарии, который будет проходить 1 и 2 февраля. В состав российской сборной вошли Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Евгений Донской.

«Против швейцарцев за нас сыграют Хачанов и Медведев, они на ходу и в хорошей форме. Также в команде Рублёв и Донской. Все они сыграют на стартующем Открытом чемпионате Австралии. Туда полетел Игорь Куницын, он будет следить за ребятами, сообщать нам все новости», — приводит слова президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева ТАСС.

Россия и Швейцария сыграют в Кубке Дэвиса в Биле (Швейцария). Матчи будут проходить на стадионе Swiss Tennis Arena. Победитель матча выйдет в финальную часть Кубка Дэвиса, который с 2019 года проводится по новой схеме. Финал будет разыгран в Мадриде (Испания).