Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Хачанов, Медведев, Рублёв и Донской — в составе сборной России на Кубке Дэвиса

Хачанов, Медведев, Рублёв и Донской — в составе сборной России на Кубке Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

Определился состав сборной России по теннису на матч Кубка Дэвиса со сборной Швейцарии, который будет проходить 1 и 2 февраля. В состав российской сборной вошли Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Евгений Донской.

«Против швейцарцев за нас сыграют Хачанов и Медведев, они на ходу и в хорошей форме. Также в команде Рублёв и Донской. Все они сыграют на стартующем Открытом чемпионате Австралии. Туда полетел Игорь Куницын, он будет следить за ребятами, сообщать нам все новости», — приводит слова президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева ТАСС.

Россия и Швейцария сыграют в Кубке Дэвиса в Биле (Швейцария). Матчи будут проходить на стадионе Swiss Tennis Arena. Победитель матча выйдет в финальную часть Кубка Дэвиса, который с 2019 года проводится по новой схеме. Финал будет разыгран в Мадриде (Испания).

3 миллиарда раскололи теннисный мир. Федерер и Зверев готовы к бойкоту КД
Отказ от выступления в Кубке Дэвиса может повлиять на доступ к Олимпиаде топ-игроков. Ждать ли катастрофы?
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент