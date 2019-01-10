Димитров: работа с Агасси сделала меня другим человеком

Болгарский теннисист Григор Димитров считает, что совместная работа с американцем Андре Агасси поможет ему успешнее выступить на Открытом чемпионате Австралии.

«Забудьте на секунду о теннисе. Агасси — ролевая модель. Мне даже сложно найти слова, чтобы описать, каким замечательным человеком он является, как много всего он мне даёт.

Я знал, что могу полностью довериться именно Андре. Тогда мы начали переговоры. Я знал его с тех пор, как мне было 14-15 лет. Но, конечно, по-настоящему друг друга мы узнали лишь недавно. С первого дня нашей совместной работы я полностью доверился ему.

Это удивительные взаимоотношения. Здорово, когда рядом с тобой находится человек с таким интеллектом, который тебя хорошо понимает. Безусловно, работа с Агасси мне очень помогла. Я не хочу называть что-то конкретное, в чём мне помог Агасси. Но я стал другим человеком, более заботливым, я открыл в себе множество качеств», — приводит слова Димитрова The Independent.