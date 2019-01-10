Шарапова и Хачанов проведут первые матчи на Australian Open 14 января

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису опубликовали предварительный календарь матчей первого круга. В понедельник, 14 января, состоятся матчи нижней части сеток мужского и женского турниров.

В нижней части сетки женского турнира оказались несколько россиянок. Таким образом в понедельник сыграют Леся Цуренко (Украина) — Екатерина Александрова (Россия), Кэйти Бултер (Великобритания) — Екатерина Макарова (Россия), Маркета Вондроушова (Чехия) — Евгения Родина (Россия), Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Анастасия Павлюченкова (Россия). Также в понедельник первый матч на турнире проведёт россиянка Мария Шарапова, но её соперница ещё не определена. Шарапова сыграет с кем-то из квалификации.

На мужском турнире 14 января первый матч проведёт россиянин Андрей Рублёв, который сыграет с американцем Маккензи Макдональдом. Также в понедельник стартует первая ракетка России Карен Хачанов, соперником которого станет немец Петер Гоёвчик.