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Федерер: для меня было важно не унывать после матчей с Джоковичем

Федерер: для меня было важно не унывать после матчей с Джоковичем
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями от противостояния с сербом Новаком Джоковичем. Федерер признал, что ему было сложно в матчах с сербом, который в настоящее время занимает первое место в рейтинге ATP.

«Он бросал мне вызов, когда был на пике. В то время Джокович был практически непобедимым. Для меня было важно не унывать после матчей с Новаком, я всегда получал удовольствие от этих игр.

Даже в самом начале карьеры Джоковича было сложно, мы оба являемся игроками, которые действуют в атакующей манере. Поэтому мы играли в агрессивный теннис. Мне нравится это в Джоковиче. Безусловно, он наряду с Надалем и Хьюиттом заставил меня переосмыслить игру. Рад снова видеть его в такой отличной форме», — приводит слова Федерера Daily Express.

Федерер: Надаль, Джокович и Хьюитт заставили меня переосмыслить отношение к игре
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