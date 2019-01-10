Надаль: Кирьос — один из лучших теннисистов мира, он очень талантлив

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после выставочного матча с австралийцем Ником Кирьосом отдал должное сопернику. Кирьос победил Надаля со счётом 4:0, 3:4 (3:5), 5:3.

«Ник — один из лучших теннисистов мира, нет сомнений. Он играет со страстью. Кирьос является соперником, с которым очень сложно играть. Особенно в таком формате. Было здорово сыграть с ним.

Я получил удовольствие от игры, он наносил необычные удары, видно, что Ник — очень талантливый игрок. Получилось яркое шоу.

Мне понравилась и атмосфера. Я не часто играю в Сиднее, но болельщики здорово поддерживали нас. Было приятно. Если честно, в Австралии фантастические болельщики. Они ценят спорт», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.