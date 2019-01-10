Квитова: цель на 2019 год — быть здоровой и получать удовольствие от тенниса

Чешская теннисистка Петра Квитова после выхода в полуфинал турнира в Сиднее (Австралия) рассказала о целях на 2019 год. Спортсменка призналась, что для неё главной целью является избежание травм.

«Хотелось бы оставаться здоровой и наслаждаться теннисом. Именно это я и делаю в течение текущей недели. Наверное, для меня важнейшей задачей является получение удовольствия от того, чем я занимаюсь. Теннис — красивый вид спорта. Я рада, что могу играть», — приводит слова Квитовой пресс-служба турнира в Сиднее.

В четвертьфинале соревнований Квитова нанесла поражение немке Анжелике Кербер (6:4, 6:4), которая была действующей чемпионкой турнира. В полуфинале в Сиднее Квитова сыграет с белорусской Александрой Саснович.