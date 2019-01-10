Маррей предложил болельщице билет на свой матч на Australian Open

Британский теннисист Энди Маррей предложил болельщице билет на собственный матч первого круга на Australian Open. Маррей вступил в переписку с фанаткой, которая выложила в инстаграме пост, посвящённый теннисисту.

«До сих пор нахожусь в шоковом состоянии после того, как увидела человека, из-за которого полюбила теннис. Если бы не Энди, я бы до сих пор приставала к маме, спрашивая, как можно смотреть такой скучный спорт. Сердечно благодарна Энди за то, что показал мне, насколько интересным может быть теннис», — написала болельщица.

Фанатка посетила тренировочный матч Маррея и серба Новака Джоковича. В ответ британец извинился за низкий уровень игры в матче с Джоковичем и поблагодарил болельщицу за поддержку. Далее собеседники обменялись несколькими комментариями, в ходе беседы выяснилось, что у болельщицы нет билетов на Australian Open. Тогда Маррей предложил ей помочь с билетами. Фанатка поблагодарила Маррея и сказала, что будет рада помощи, если это не затруднит Маррея.

В первом круге Australian Open шотландец сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.