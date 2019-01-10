Федерер: удивлён, что по-прежнему нахожусь в первой десятке рейтинга ATP

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер признался, что не рассчитывал на высокие результаты в нынешнем возрасте. 37-летний Федерер является рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема». 20-й титул Федерер выиграл в прошлом году на Открытом чемпионате Австралии.

«Не думаю, что мне нужна была конкуренция со стороны Джоковича, Надаля и Хьюитта, чтобы продолжать выступать на высоком уровне. Скорее, меня мотивировала любовь к теннису и поддержка моей семьи. Я всегда хотел играть как можно дольше.

Я напоминал себе, что моей мечтой было стать профессиональным теннисистом. Я не считаю это своей работой. Думаю, именно поэтому я с таким энтузиазмом отношусь к теннису.

Если честно, я удивлён, что по-прежнему играю на высоком уровне. Для меня сюрприз, что я остаюсь в топ-10 рейтинга ATP», — цитирует Федерера Daily Express.