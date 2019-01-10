Корретха: Маррею уже не нужно ничего доказывать, все достижения будут бонусами

Экс вторая ракетка мира, двукратный финалист Открытого чемпионата Франции и бывший капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Алекс Корретха считает, что бывшей первой ракетке мира британцу Энди Маррею не нужно ничего доказывать. По мнению Корретхи, все дальнейшие достижения Маррея будут бонусом для его большого наследия.

«Всё, чего дальше добьётся Энди, будет бонусом. Он уже и так добился всего, о чём мечтал. Думаю, ему нужно просто получать удовольствие от игр. Как я уже говорил, для Маррея приоритетом является здоровье. На Australian Open ему достался непростой соперник. Но Энди прекрасно знает, что нужно делать для достижения успеха на турнирах «Большого шлема».

Случится может всё что угодно, но это не будет катастрофой. Ему предстоит встретиться с Баутистой-Агутом. Болельщики любят такие матчи, им свойственны длинные розыгрыши. Будет очень интересно», — цитирует Корретху Eurosport.