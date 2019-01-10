Тренер С. Уильямс представил компьютерную игру «Теннисный менеджер»

Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, сообщил о выпуске новой компьютерной игры Tennis Manager 2019. Игра рассчитана на мобильные устройства. Любители тенниса смогут попробовать себя в роли тренеров теннисистов.

«Это стратегическая игра наподобие тех, которые есть в других видах спорта — футболе, американском футболе и так далее. Цель — развить собственного игрока, как будто вы тренируете тениста во время тура. Можно выбрать молодого 16-летнего игрока с различными характеристиками, а затем прокачать его и превратить в мировую звезду.

В общем-то, именно этим я и занимался последние 20 лет, поэтому такая игра мне очень интересна. В этой игре нужно собрать команду тренеров, определиться с планами тренировок, календарём, заключать контракты и даже давать советы игроку во время матчей», — цитирует Муратоглу Tennis World USA.