Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Тренер С. Уильямс представил компьютерную игру «Теннисный менеджер»

Тренер С. Уильямс представил компьютерную игру «Теннисный менеджер»
Теннис / WTA

Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, сообщил о выпуске новой компьютерной игры Tennis Manager 2019. Игра рассчитана на мобильные устройства. Любители тенниса смогут попробовать себя в роли тренеров теннисистов.

«Это стратегическая игра наподобие тех, которые есть в других видах спорта — футболе, американском футболе и так далее. Цель — развить собственного игрока, как будто вы тренируете тениста во время тура. Можно выбрать молодого 16-летнего игрока с различными характеристиками, а затем прокачать его и превратить в мировую звезду.

В общем-то, именно этим я и занимался последние 20 лет, поэтому такая игра мне очень интересна. В этой игре нужно собрать команду тренеров, определиться с планами тренировок, календарём, заключать контракты и даже давать советы игроку во время матчей», — цитирует Муратоглу Tennis World USA.

Муратоглу: меня не удивляет, что у Надаля было больше травм, чем у Федерера
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент