Долгополов показал фото укусов домашнего кота сервала

Украинский теннисист Александр Долгополов сообщил, что его покусал домашний питомец. Спортсмен выложил фотографию ноги со следами укусов хищной африканской кошки — сервала.

«Всё ещё хотите сервала? Сначала подумайте, справитесь ли вы. Этот кот требует УВАЖЕНИЯ, это вам не домашняя киска. Ну, зубки вроде ровные, зашло как по маслу», — написал Долгополов в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» теннисиста.

Долгополов выложил также фотографию животного.

Лучшим результатом в карьере Долгополова является 13-е место в рейтинге ATP. Украинский теннисист поднимался на эту позицию в начале 2012 года. В 2011 году Долгополов доходил до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису.