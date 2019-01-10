Крофт оценила шансы Маррея в матче с Баутистой-Агутом на Australian Open

Бывшая теннисистка, а теперь телеведущая и спортивный комментатор британка Аннабель Крофт выразила опасения за британца Энди Маррея перед стартом Открытого чемпионата Австралии по теннису. Маррей со счётом 1:6, 1:4 проиграл сербу Новаку Джоковичу в выставочном матче. Соперники не доиграли матч до конца, так как у них вышло время на корте. В первом круге Australian Open Маррей сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

«Знаю, что Маррей крупно проиграл в тренировочном матче Джоковичу. Вряд ли бы это произошло, если бы Энди был полностью уверен в себе. Но он великий боец. Не сомневаюсь, на Открытом чемпионате Австралии он полностью выложится.

Он любит Australian Open, здесь он добивался отличных результатов, пять раз выходил в финал. Его будет активно поддерживать местная публика, Энди любят в Австралии. Но ему не повезло с жребием, уже в первом круге его ждёт сложный соперник.

Обычно Маррей хорошо играет с Баутистой-Агутом, мне кажется, он никогда ему не проигрывал. Но Роберто приедет в Австралию с верой в собственные силы, ведь он так здорово играл в Дохе и переиграл там Джоковича», — приводит слова Крофт Daily Express.