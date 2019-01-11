Федерер рассказал, как Эмерсон учил его доить корову

Швейцарский теннисист Роджер Федерер перед стартом Открытого чемпионата Австралии по теннису вспомнил случай, который произошёл с ним в 2003 году. Тогда Федерер встретился в Гштааде (Швейцария) с австралийским теннисистом Роем Эмерсоном. Австралиец подарил Федереру корову и показал, как нужно доить животное.

«Всё это выглядит, как шутка, но этот случай действительно произошёл. В те годы Эмерсон был фермером. Я выиграл Уимблдон в 2003 году и приехал на турнир в Гштаад. Там у Эмерсона был летний дом, в честь него назвали стадион. Он приветствовал меня и подарил мне корову.

Затем Рой подоил её вместе со мной. Он показал мне, как нужно доить корову. Я тогда впервые делал это. Конечно, было некомфортно и необычно, но я получил интересный опыт», — приводит слова Федерера RNZ.

Федерер и Эмерсон по шесть раз выигрывали Открытый чемпионат Австралии.