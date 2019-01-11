Нестор: сборная Канады по теннису никогда не была так сильна, как сейчас

Бывший канадский теннисист Даниэль Нестор, выигравший более 90 титулов в парном разряде, считает, что сборная Канады по теннису обладает самым сильным составом в истории.

«У нас никогда не было столько топовых игроков. В конце 80-х и начале 90-х сборная Канады обладала хорошей глубиной состава. Но у нас никогда не было таких классных игроков. Они не только добиваются больших успехов, но и вдохновляют представителей следующего поколения. Безусловно, это здорово», — приводит слова Нестора The Globe and Mail.

Канадцы Милош Раонич и Денис Шаповалов входят в топ-30 рейтинга ATP. Также в состав сборной Канады входят перспективные Феликс Оже-Альяссим и Бьянка Андрееску, добравшаяся до финала турнира в Окленде (Новая Зеландия).