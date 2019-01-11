Руседски: Джокович — фаворит всех турниров «Большого шлема» в 2019 году

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски считает, что первая ракетка мира серб Новак Джокович будет считаться фаворитом всех турниров «Большого шлема» в 2019 году. В Австралию на Australian Open Джокович приехал, одержав на мэйджорах 14 побед подряд.

«2018 год сложился для Джоковича из двух частей. После победы на Уимблдоне он словно заявил, что вернулся. Закончив год на первой строчке в рейтинге ATP, Джокович стал главным фаворитом крупнейших турниров 2019 года. Любопытно, что, находясь в оптимальной форме, Джокович проиграл Циципасу, Хачанову и Звереву. Стоит обратить внимание на этих парней.

На мой взгляд, Джокович — главный фаворит всех турниров «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» я бы назвал Рафаэля Надаля, если он будет здоров», — цитирует Руседски Metro.