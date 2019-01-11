Осака попала на обложку журнала The Time

Японская теннисистка Наоми Осака попала на обложку авторитетного журнала The Time.

«Для меня большая честь оказаться на обложке журнала Time. Спасибо всем! Надеюсь, что вы получите удовольствие от прочтения статьи», — написала Осака в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Осаки

В 2018 году Осака впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В финале US Open — 2018 японка нанесла в двух сетах поражение американке Серене Уильямс. Осака стала первой японкой в истории, выигравшей один из мэйджоров. Осака завершила 2018 год в качестве пятой ракетки мира.

Осака сыграет на Открытом чемпионате Австралии, который в ближайшие дни стартует в Мельбурне. В первом круге турнира японская теннисистка встретится с Магдой Линетт из Польши.