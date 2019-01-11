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Калинская вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии

Калинская вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии
Теннис / Australian Open 2019

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В финале квалификации она в двух партиях обыграла представительницу Германии Антонию Лоттнер со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Анна 13 раз подала навылет, активно выиграла 36 очков и совершила 22 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 5 эйсов, 29 виннеров и 28 неточностей.

Имя первой соперницы Калинской в основной сетке Australian Open станет известно позже.

Ранее победы в финальном раунде отборочного турнира одержали россиянки Наталья Вихлянцева и Вероника Кудерметова.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии стартуют 14 января. Действующей победительницей соревнований в Мельбурне является датская теннисистка Каролина Возняцки.

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Возняцки и Шарапова могут сыграть в 3-м круге, Халеп – потерять лидерство. Медведев выходит на Джоковича, а Хачанов – на Федерера.
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