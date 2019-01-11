Барти одолела Бертенс в полуфинале турнира в Сиднее

Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в финал турнира в Сиднее (Австралия), в трёх партиях обыграв представительницу Нидерландов Кики Бертенс, посеянную под седьмым номером, со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут.



Хозяйка кортов 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 15 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 брейк.



В финале соревнований в Сиднее с призовым фондом $ 823 тыс. Барти поспорит с победительницей поединка Александра Саснович (Беларусь, Q) — Петра Квитова (Чехия, 5). Турнир завершится 12 января.



В прошлогоднем финале этого турнира немка Анжелика Кербер победила Барти со счётом 6:4, 6:4.

Барти победила Мертенс в четвертьфинале турнира в Сиднее