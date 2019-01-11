Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Барти одолела Бертенс в полуфинале турнира в Сиднее

Барти одолела Бертенс в полуфинале турнира в Сиднее
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в финал турнира в Сиднее (Австралия), в трёх партиях обыграв представительницу Нидерландов Кики Бертенс, посеянную под седьмым номером, со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут.

Хозяйка кортов 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 15 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

В финале соревнований в Сиднее с призовым фондом $ 823 тыс. Барти поспорит с победительницей поединка Александра Саснович (Беларусь, Q) — Петра Квитова (Чехия, 5). Турнир завершится 12 января.

В прошлогоднем финале этого турнира немка Анжелика Кербер победила Барти со счётом 6:4, 6:4.

11 января 2019 года, пятница. 06:10 МСК
Сидней (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Эшли Барти
Эшли Барти
Австралия
4
6:7
7
6:4
7:5
Кики Бертенс
Кики Бертенс
Нидерланды
Барти победила Мертенс в четвертьфинале турнира в Сиднее
Халеп пытается получить игровую практику
На второй неделе января пройдут последние турниры перед Australian Open – Сидней, Хобарт и Окленд, а также уже началась квалификация к АО.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент