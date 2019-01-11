Сандгрен и Норри вышли в финал турнира в Окленде

Определились финалисты соревнований категории ATP 250 в Окленде (Новая Зеландия). Американец Теннис Сандгрен в двух партиях обыграл 35-летнего немца Филиппа Кольшрайбера — 6:4, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. На счету Сандгрена 9 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Его соперник отметился 2 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 3.



Во втором полуфинальном матче встретились британец Кэмерон Норри и представитель Германии Ян-Леннард Штруфф. Норри выиграл в трёх партиях — 7:5, 4:6, 6:3.



Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут. Норри отметился 17 эйсами, 5 двойными ошибками и 3 реализованными брейк-пойнтами из 10. На счету Штруффа 10 подач навылет, 5 двойных ошибок и 2 брейка.