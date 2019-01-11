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Сандгрен и Норри вышли в финал турнира в Окленде

Сандгрен и Норри вышли в финал турнира в Окленде
Теннис / ATP

Определились финалисты соревнований категории ATP 250 в Окленде (Новая Зеландия). Американец Теннис Сандгрен в двух партиях обыграл 35-летнего немца Филиппа Кольшрайбера — 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. На счету Сандгрена 9 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Его соперник отметился 2 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 3.

Во втором полуфинальном матче встретились британец Кэмерон Норри и представитель Германии Ян-Леннард Штруфф. Норри выиграл в трёх партиях — 7:5, 4:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут. Норри отметился 17 эйсами, 5 двойными ошибками и 3 реализованными брейк-пойнтами из 10. На счету Штруффа 10 подач навылет, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

11 января 2019 года, пятница. 05:15 МСК
Окленд. 1/2 финала
Матч окончен
Теннис Сандгрен
Теннис Сандгрен
США
6:4
6:2
 
Филипп Кольшрайбер
Филипп Кольшрайбер
Германия
11 января 2019 года, пятница. 06:45 МСК
Окленд. 1/2 финала
Матч окончен
Кэмерон Норри
Кэмерон Норри
Великобритания
7:5
4:6
6:3
Ян-Леннард Штруфф
Ян-Леннард Штруфф
Германия
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