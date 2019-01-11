Определились соперники Джоковича и Медведева в первом круге Australian Open

Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке Открытого чемпионата Австралии. В частности, первая ракетка мира серб Новак Джокович (1) сыграет с американцем Митчеллом Крюгером (Q).
Открытый чемпионат Австралии. Мужчины. Распределение победителей квалификации
Новак Джокович (Сербия, 1) — Митчелл Крюгер (США, Q).
Таро Дэниэл (Япония) — Танаси Коккинакис (Австралия, Q).
Даниил Медведев (Россия, 15) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, Q).
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 23) — Лука Ванни (Италия, Q).
Кей Нисикори (Япония, 8) — Камиль Майхшак (Польша, Q)
Жиль Симон (Франция, 29) — Бьорн Фрэтэнджело (США, Q).
Глеб Сахаров (Франция, Q) — Максимильян Мартерер (Германия).
Фернандо Вердаско (Испания, 26) — Миомир Кецманович (Сербия, Q).
Виктор Троицки (Сербия, Q) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания).
Стефано Травалья (Италия, Q) — Гидо Андреосси (Аргентина).
Николоз Басилашвили (Грузия, 19) — Кристофер Юбэнкс (США, Q).
Даниэль Эванс (Великобритания, Q) — Тацума Ито (Япония, Q).
Праджнеш Гуннесваран (Индия, Q) — Фрэнсис Тиафо (США).
Рудольф Моллекер (Германия, Q) — Диего Шварцман (Аргентина, 18).
Генри Лааксонен (Швейцария, Q) — Мирза Башич (Босния и Герцеговина).
Матчи основной сетки Australian Open начнутся 14 января.