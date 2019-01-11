Сеппи обыграл Шварцмана и стал первым финалистом турнира в Сиднее

Итальянский теннисист Андреас Сеппи (8) в двух партиях полуфинального матча соревнований в Сиднее обыграл третьего сеяного из Аргентины Диего Шварцмана — 7:6 (7:3), 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. На счету Сеппи 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Шварцман отметился 5 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 3 реализованными брейк-пойнтами.



Соперником итальянского теннисиста в борьбе за главный трофей соревнований станет победитель пары Алекс де Минор (Австралия, 5) — Жиль Симон (Франция, 4).



Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом Sydney International является россиянин Даниил Медведев, который принял решение пропустить турнир.