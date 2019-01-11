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Сеппи обыграл Шварцмана и стал первым финалистом турнира в Сиднее

Сеппи обыграл Шварцмана и стал первым финалистом турнира в Сиднее
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Андреас Сеппи (8) в двух партиях полуфинального матча соревнований в Сиднее обыграл третьего сеяного из Аргентины Диего Шварцмана — 7:6 (7:3), 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. На счету Сеппи 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Шварцман отметился 5 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 3 реализованными брейк-пойнтами.

Соперником итальянского теннисиста в борьбе за главный трофей соревнований станет победитель пары Алекс де Минор (Австралия, 5) — Жиль Симон (Франция, 4).

Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом Sydney International является россиянин Даниил Медведев, который принял решение пропустить турнир.

11 января 2019 года, пятница. 08:50 МСК
Сидней (м). 1/2 финала
Матч окончен
Андреас Сеппи
Андреас Сеппи
Италия
7
7:6
3
6:4
 
Диего Шварцман
Диего Шварцман
Аргентина
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