Шмидлова одолела Бенчич и вышла в финал турнира в Хобарте

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова вышла в финал турнира в Хобарте (Австралия), в трёх партиях обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 30 минут.



Анна 7 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйс, 6 двойных ошибок и 5 брейков.



В финале соревнований в Хобарте с призовым фондом $ 250 тыс. Шмидлова поспорит с победительницей поединка Ализе Корне (Франция, 6) — Софья Кенин (США). Турнир завершится 12 января.



Действующей победительницей турнира является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

Соперницей Бенчич в полуфинале турнира в Хобарте будет Шмидлова