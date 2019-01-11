Дель Потро — Маррею: Энди, продолжай бороться, я могу представить твою боль

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал заявление британца Энди Маррея, исходя из которого грядущий Открытый чемпионат Австралии может стать последним в его карьере.



«Энди, только что смотрел твою пресс-конференцию. Пожалуйста, не бросай попытки и продолжай бороться. Я могу представить твою боль и разочарование. Надеюсь, ты сможешь это преодолеть. Ты заслуживаешь завершения карьеры на своих условиях, когда бы это ни произошло.



Мы любим тебя, Энди, и хотим видеть тебя счастливым», — написал дель Потро в своём «твиттере».



31-летнего Маррея давно донимает травма бедра, из-за которой он уже перенёс операцию. Ранее 30-летний дель Потро испытывал серьёзные проблемы с запястьями, на которых он перенёс четыре операции. Аргентинец сумел вернуться в большой теннис — в настоящее время Хуан-Мартин является пятой ракеткой мира.

Маррей объявил, что планирует завершить карьеру в этом году