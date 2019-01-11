Хачанов — Маррею: Энди, ты настоящий чемпион и пример для каждого теннисиста

Первая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал заявление британца Энди Маррея, исходя из которого грядущий Открытый чемпионат Австралии может стать последним в его карьере.



«Грустно слышать такие слова от Энди. Ты настоящий чемпион нашего спорта и отличный пример для каждого из теннисистов. Оставайся сильным», — написал Хачанов в своём «твиттере».



31-летнего Маррея тревожит травма бедра, на котором он перенёс операцию в начале прошлого сезона. В 2018 году единственный двукратный олимпийский чемпион по теннису провёл 12 матчей, из которых выиграл семь.

Британский теннисист заявил, что хотел бы завершить карьеру на Уимблдоне, двукратным чемпионом которого является, однако сомневается, что сможет играть ещё на протяжении шести месяцев.

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