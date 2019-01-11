Осака: не думаю, что когда-нибудь будет ещё одна Серена Уильямс

Японская теннисистка Наоми Осака, попавшая на обложку авторитетного журнала The Time, призналась, что не хотела показывать слёзы после победы над американкой Сереной Уильямс в финале US Open 2018 года, а также рассказала, как реагирует на сравнения с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема».

«Я не хотела, чтобы люди видели, как я плачу на церемонии награждения. Это было бы жалко.

Меня называют следующей Сереной? Мы никогда не знаем, чего люди могут добиться. Мы не знаем, как люди могут измениться. Не думаю, что когда-нибудь будет ещё одна Серена Уильямс. Я же останусь собой. Надеюсь, люди нормально это воспримут», — приводит слова Осаки Time.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Осака сыграет с Магдой Линетт из Польши.