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Маррей не смог сдержать слёз, говоря о намерении завершить карьеру

Фото: Scott Barbour/Getty Images
Маррей не смог сдержать слёз, говоря о намерении завершить карьеру
Теннис / ATP

Британский теннисист Энди Маррей не смог сдержать слёз на пресс-конференции, объявляя о том, что планирует завершить карьеру в этом сезоне. Экс первая ракетка мира и трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», а также двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Великобритании надеется уйти из спорта после Уимблдона-2019.

Маррея продолжает беспокоить сильная боль в правом бедре, на котором ему уже делали операцию.

Видео с пресс-конференции доступно в «твиттере» Sky News.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Маррей сыграет с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом, посеянным под 22-м номером. Матчи основной сетки первого турнира «Большого шлема» 2019 года начнутся 14 января.

Маррей объявил, что планирует завершить карьеру в этом году
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