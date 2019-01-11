Кенин победила Корне и сыграет со Шмидловой в финале турнира в Хобарте

Американская теннисистка Софья Кенин вышла в финал турнира в Хобарте (Австралия), в двух партиях обыграв представительницу Франции Ализе Корне, посеянную под шестым номером, со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.
Софья ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и взяла 4 гейма на подаче соперницы. На счету Ализе 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.
В финале соревнований в Хобарте с призовым фондом $ 250 тыс. Кенин поспорит со словачкой Анной Шмидловой. Турнир завершится 12 января.
Действующей победительницей соревнований является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.
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На второй неделе января пройдут последние турниры перед Australian Open – Сидней, Хобарт и Окленд, а также уже началась квалификация к АО.