Шмидлова: не могу поверить, что вышла в финал. Хотела выиграть хотя бы один матч

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова поделилась эмоциями от выхода в финал турнира в Хобарте (Австралия). В полуфинале она одолела представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:2.

«Ощущения от выхода в финал чудесные. До сих пор не могу в это поверить. Я этого вообще не ожидала. В матче с Белиндой мне пришлось особенно тяжело. Я с детства знаю её, мы иногда тренируемся вместе. Она моя хорошая подруга. Это был непростой матч. Бенчич — прекрасная теннисистка.

Я осталась довольна своими действиями на корте, особенно в последних геймах. Думаю, я стала лучше подавать и старалась больше концентрироваться на каждом розыгрыше. Третий сет сложился замечательно для меня, гораздо лучше, чем первый.

Когда я прибыла в Хобарт, то была недовольна своей игрой. Я потерпела поражение в Китае, играя очень плохо. Потом приехала сюда и поняла, что здесь непростые условия из-за ветра. На тренировках я играла плохо, поэтому надеялась выиграть лишь один матч или хотя бы провести на корте побольше времени. Я не ожидала, что дойду до финала», — цитирует Шмидлову официальный сайт тура.

В финале Анна сыграет с американкой Софьей Кенин.

Шмидлова одолела Бенчич и вышла в финал турнира в Хобарте