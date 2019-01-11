Касаткина и 10 других теннисисток могут стать первой ракеткой мира после AO

Сразу 10 теннисисток могут сместить румынку Симону Халеп с первой строчки рейтинге WTA по результатам Открытого чемпионата Австралии. Среди них: Анжелика Кербер (Германия), Каролина Возняцки (Дания), Слоан Стивенс (США), Элина Свитолина (Украина), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия), Каролина Плишкова (Чехия), Кики Бертенс (Нидерланды), Дарья Касаткина (Россия) и Арина Соболенко (Беларусь).



Как только Халеп выйдет на матч первого круга против эстонки Кайи Канепи, Касаткина и Возняцки выйдут из борьбы за первую строчку. В том случае если Халеп победит Канепи, на лидерство в рейтинге перестанет претендовать и Арина Соболенко. Все остальные теннисистки должны проходить минимум в четвертьфинал для получения возможности обойти Симону.



На протяжении 2018 года лишь Симона Халеп и Каролин Возняцки возглавляли рейтинг WTA.