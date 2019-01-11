Надаль откроет теннисную академию в Греции

Испанский теннисист Рафаэль Надаль откроет собственную теннисную академию в Халкидики (Греция), об этом сообщает теннисный журналист Михал Самульски в своём «твиттере». Торжественная церемония состоится в апреле 2019 года.



В новой академии появится восемь теннисных кортов, несколько ресторанов и жилой комплекс.



Ранее испанец планировал открыть академию во Флориде (США), однако местные власти высказались против такой идеи. Переговоры между ними и представителями Надаля продолжаются.



В 2016 году Надаль открыл академию в Манакоре (Испания). Одним из самых известных её воспитанников стал испанец Хауме Мунар, который располагается на 74-й строчке в рейтинге ATP. В прошлом сезоне он квалифицировался на молодёжный итоговый чемпионат в Милане.