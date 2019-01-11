Эдмунд — Маррею: никто не сделал для британского тенниса больше, чем ты

Первая ракетка Великобритании Кайл Эдмунд прокомментировал заявление британца Энди Маррея, исходя из которого грядущий Открытый чемпионат Австралии может стать последним в его карьере.



«Никто не сделал больше для британского тенниса, чем ты, и похоже на то, что и не сделает в ближайшие много лет. Для меня ты был вдохновителем и объектом для подражания. Спасибо тебе за всё», — написал Эдмунд в своём «твиттере».



31-летнего Маррея тревожит травма бедра, на котором он перенёс операцию в начале прошлого сезона. В 2018 году единственный олимпийский чемпион по теннису провёл 12 матчей, из которых выиграл семь. Сам 31-летний теннисист заявил, что желает завершить карьеру на Уимблдоне, однако сомневается, что сможет играть ещё шесть месяцев.

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