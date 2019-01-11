Шмидлова в 5-й раз вышла в финал турнира WTA, Кенин впервые поспорит за титул

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова вышла в финал турнира в Хобарте (Австралия), в трёх партиях обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:2.

Анна 7 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйс, 6 двойных ошибок и 5 брейков. Анна в пятый раз вышла в финал на соревнованиях WTA. За карьеру она выиграла три титула.



Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

В финале Шмидлова сразится с американкой Софьей Кенин, которая в двух сетах победила француженку Ализе Корне, посеянную под шестым номером, со счётом 6:2, 6:4. 20-летняя спортсменка из США ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и взяла 4 гейма на подаче соперницы. На счету Ализе 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

Софья впервые сыграет в финале турнира WTA.



Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Шмидлова одолела Бенчич и вышла в финал турнира в Хобарте