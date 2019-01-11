Тарпищев: Шарапова способна спокойно дойти до четвёртого круга Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой на Открытом чемпионате Австралии. В первом круге она сыграет с представительницей Великобритании Хэррриет Дарт, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

«У Шараповой нормальная сетка, и пусть в третьем круге возможна встреча с Каролин Возняцки, но она Марии по силам. Шарапова способна спокойно дойти до четвёртого круга, если всё будет хорошо с первой подачей — подавать под 70% и держать её, играть без провалов.



В женском турнире на победу претендуют 12 теннисисток. Всех лихорадит, предсказать, кто станет чемпионом, невозможно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.



Матчи основной сетки Australian Open начнутся 14 января.

Шарапова сыграет с Дарт, Калинская — с Соболенко в первом круге Australian Open