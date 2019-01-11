Квитова отдала всего 3 гейма Саснович в полуфинале турнира в Сиднее

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Сиднее (Австралия) под пятым номером, вышла в финал, в двух партиях обыграв представительницу Беларуси Александру Саснович, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.



Двукратная победительница турниров «Большого шлема» дважды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Александры 2 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.



В финале соревнований в Сиднее с призовым фондом $ 823 тыс. Квитова поспорит с австралийкой Эшли Барти.



В прошлогоднем финале этого турнира немка Анжелика Кербер победила Барти со счётом 6:4, 6:4.

Квитова: я проиграла Саснович на Уимблдоне, так что о титуле пока думать рано