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Квитова отдала всего 3 гейма Саснович в полуфинале турнира в Сиднее

Квитова отдала всего 3 гейма Саснович в полуфинале турнира в Сиднее
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Сиднее (Австралия) под пятым номером, вышла в финал, в двух партиях обыграв представительницу Беларуси Александру Саснович, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» дважды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Александры 2 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

В финале соревнований в Сиднее с призовым фондом $ 823 тыс. Квитова поспорит с австралийкой Эшли Барти.

В прошлогоднем финале этого турнира немка Анжелика Кербер победила Барти со счётом 6:4, 6:4.

11 января 2019 года, пятница. 15:40 МСК
Сидней (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Александра Саснович
Александра Саснович
Беларусь
1:6
2:6
 
Петра Квитова
Петра Квитова
Чехия
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