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Муратоглу: благодаря Серене я косвенно влияю на историю тенниса. Это невероятно

Муратоглу: благодаря Серене я косвенно влияю на историю тенниса. Это невероятно
Теннис / WTA

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, поделился мнением о работе со своей подопечной.

«В работе с Сереной есть много положительных моментов. Во-первых, благодаря ей я косвенно влияю на историю тенниса, и для такого теннисного любителя, как я, это невероятно. Мне также приносит удовольствие наша связь. Мы очень уважаем друг друга и разделяем многие вещи.

Она приносит много идей, наблюдая за мужским теннисом, и постоянно хочет улучшать и вносить новые вещи в свою игру. Я думаю, что мы все счастливы работать с ней. Она величайшая теннисистка всех времён, и мы все должны ценить шанс быть частью этой невероятной карьеры», — цитирует Муратоглу Tennis World USA.

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