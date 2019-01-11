Норри: Маррей — символ британского тенниса, я многому у него научился

Британский теннисист Кэмерон Норри поделился ожиданиями от финального матча на турне в Окленде (Новая Зеландия), а также прокомментировал завершение карьеры своего соотечественника Энди Маррея.

Соперником Норри в борьбе за главный трофей соревнований станет американец Теннис Сандгрен.

«Завтра будет мой первый финал, и это будет круто, потому что я здесь вырос. Мы играли пару раз в финалах «Челленджеров». Мы с Сандгреном очень уважаем друг друга и оба психологически сильны, поэтому завтра будет битва.

Энди Маррей был великолепным игроком, и очень печально, что он не может преодолеть свою травму. Маррей — символ британского тенниса. Когда я был в Лондоне, он всегда проявлял доброту ко мне, тренировался со мной, и я многому у него научился», — цитирует Норри Stuff.

Напомним, вторая ракетка Великобритании родился в Южной Африке, однако в три года его семья переехала в Новую Зеландию, где он и вырос.

Маррей не смог сдержать слёз, говоря о намерении завершить карьеру