Джокович: грустно, что Маррей завершает карьеру, мы с ним одного возраста

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал решение британского теннисиста Энди Маррея завершить карьеру во время текущего сезона. Ранее Маррей сообщил, что из-за проблем с бедром принял это решение. Британец надеется сыграть на Уимблдоне перед завершением карьеры.

«Решение Маррея стало для меня шоком, ведь мы одного возраста, являемся представителями одного поколения. Очень печально видеть, через что он проходит. Я, пострадав от травмы локтя, прекрасно понимаю его и сочувствую Энди.

Несколько дней назад мы вместе тренировались, тогда мы немного пообщались. Он великий чемпион, мой друг, с которым мы вместе выросли. Грустно, что он может в последний раз сыграть на Открытом чемпионате Австралии. Желаю ему всего наилучшего. Конечно, я ему благодарен за многое», — приводит слова Джоковича Stuff.co.nz.