Муратоглу: возвращение Федерера впечатляет больше, чем камбэк Джоковича

Тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс Патрик Муратоглу сравнил возращения на корт швейцарского теннисиста Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.

«Думаю, оба возвращения впечатляют, но я считаю, что Роджер удивил больше. Новак никогда не терял свой теннис. Он был на пике, прежде чем потерял мотивацию. Новак был в плохом состоянии, из-за чего он не показывал хороших результатов, но уровень его игры никогда не падал. Возвращение Джоковича – большое достижение, но оно не так удивительно.

Роджер не был на пике своей игры, затем получил тяжёлую травму и долго не выходил на корт. А когда он вернулся, то играл намного лучше, чем до травмы, и мог делать что-то новое. Федерер вернулся, выиграв два турнира «Большого шлема», а также несколько раз подряд побеждал Надаля, в том числе в финале Открытого чемпионата Австралии. Он вернулся, чтобы решить проблемы, которые Рафаэль создавал ему на протяжении всей карьеры», — цитирует Муратоглу Tennis World USA.