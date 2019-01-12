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Кенин выиграла первый титул WTA, победив в финале турнира в Хобарте Шмидлову

Кенин выиграла первый титул WTA, победив в финале турнира в Хобарте Шмидлову
Теннис / WTA

Американская теннисистка Софья Кенин стала победительницей турнира в Хобарте (Австралия). В финале она разгромила представительницу Словакии Анну Шмидлову — 6:3, 6:0. Кенин выиграла первый титул WTA.

Продолжительность поединка составила 1 час и 11 минут. На счету американки 2 эйса и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9. Шмидлова подала навылет 3 раза, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 9.

В прошлом году победительницей соревнований стала бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. Она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

На Australian Open-2019 Кенин в первом круге сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой, прошедшей квалификацию, а Шмидлова сразится с Мертенс.

12 января 2019 года, суббота. 05:10 МСК
Хобарт. Финал
Матч окончен
Софья Кенин
Софья Кенин
США
6:3
6:0
 
Анна Шмидлова
Анна Шмидлова
Словакия
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