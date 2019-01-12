Кенин выиграла первый титул WTA, победив в финале турнира в Хобарте Шмидлову

Американская теннисистка Софья Кенин стала победительницей турнира в Хобарте (Австралия). В финале она разгромила представительницу Словакии Анну Шмидлову — 6:3, 6:0. Кенин выиграла первый титул WTA.

Продолжительность поединка составила 1 час и 11 минут. На счету американки 2 эйса и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9. Шмидлова подала навылет 3 раза, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 9.

В прошлом году победительницей соревнований стала бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. Она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

На Australian Open-2019 Кенин в первом круге сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой, прошедшей квалификацию, а Шмидлова сразится с Мертенс.