Де Минор вышел в финал турнира в Сиднее

Австралийский теннисист Алекс де Минор (5) пробился в финал турнира в Сиднее (Австралия). В полуфинале де Минор в двух сетах переиграл француза Жиля Симона (4). Матч завершился со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Де Минор, занимающий 29-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс, избежал двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Симон, 31-я ракетка мира, ни разу не подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Это вторая встреча соперников. В 2018 году на турнире в Токио де Минор также одержал победу.

В финале турнира в Сиднее де Минор сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи (8). Призовой фонд соревнований составляет более $ 520 тыс.