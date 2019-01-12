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Де Минор вышел в финал турнира в Сиднее

Де Минор вышел в финал турнира в Сиднее
Теннис / ATP

Австралийский теннисист Алекс де Минор (5) пробился в финал турнира в Сиднее (Австралия). В полуфинале де Минор в двух сетах переиграл француза Жиля Симона (4). Матч завершился со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Де Минор, занимающий 29-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс, избежал двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Симон, 31-я ракетка мира, ни разу не подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Это вторая встреча соперников. В 2018 году на турнире в Токио де Минор также одержал победу.

В финале турнира в Сиднее де Минор сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи (8). Призовой фонд соревнований составляет более $ 520 тыс.

12 января 2019 года, суббота. 04:10 МСК
Сидней (м). 1/2 финала
Матч окончен
Жиль Симон
Жиль Симон
Франция
3:6
2:6
 
Алекс де Минор
Алекс де Минор
Австралия
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