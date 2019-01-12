Зверев из-за повреждения сыграет на Australian Open с эластичным бинтом

Немецкий теннисист Александр Зверев уверен, что повреждение лодыжки не помешает ему выступить на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Немец получил небольшую травму во время одной из тренировок.

«Лодыжка в порядке. Там была небольшая опухоль, я не подворачивал ногу. Просто был небольшой удар. Одна нога ударилась о другую, кость о кость. Был небольшой удар, но всё в порядке. Я сыграю с эластичным бинтом на ноге. Конечно, это немного неудобно, но ничего страшного. Меня не беспокоит это», — приводит слова Зверева SportingNews.

Зверев никогда не преодолевал третий круг Открытого чемпионата Австралии. Первым соперником Зверева, получившего четвёртый номер посева, станет словенец Аляж Бедене. Матч состоится 15 января.