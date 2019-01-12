Де Минор выиграл турнир в Сиднее

Австралийский теннисист Алекс де Минор (5) стал победителем турнира в Сиднее (Австралия). Де Минор в финале в двух сетах нанёс поражение итальянцу Андреасу Сеппи (8). Матч завершился со счётом 7:5, 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. 29-я ракетка мира де Минор выполнил 4 подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. Сеппи, занимающий 37-е место в рейтинге ATP, 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. Соперники встречались в 2018 году на турнире в Монако, и тогда Сеппи в двух сетах переиграл де Минора.

Призовой фонд соревнований составляет более $ 520 тыс. В прошлом году де Минор в финале уступил россиянину Даниилу Медведеву.