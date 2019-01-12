Квитова: в матче с Барти у меня были судороги, игра сложилась очень тяжело

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала победу в финале турнира в Сиднее (Австралия) над австралийкой Эшли Барти. Финальный матч завершился со счётом 1:6, 7:5, 7:6.

«Сегодня я оставила все силы на корте! В конце матча у меня уже начались судороги. Финал получился прекрасным, мы сражались до самого конца. Таким и должен быть финал.

Эшли выложилась до конца, она провела отличный матч. Мне даже жаль её, потому что она уступила. Если Барти продолжит так играть, то обязательно войдёт в топ-10.

Сегодня я была не в себе, чувствовала усталость, у меня начались судороги. Также возникли проблемы с желудком. Матч был очень длинным, во всех перерывах я что-то ела, чтобы восстановить силы», — приводит слова Квитовой пресс-служба организаторов турнира.