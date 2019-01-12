Кирьос: реалистичная цель — закончить год в топ-10 рейтинга ATP

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился ожиданиями от старта Australian Open. В первом круге турнира «Большого шлема» Кирьос сыграет с канадцем Милошем Раоничем.

«Конечно, Милош — очень сильный и сложный соперник. Мы пересекались на крупных турнирах, оба хорошо знаем, чего ожидать друг от друга. Рад, что смогу сыграть перед нашими болельщиками с таким сильным соперником. Это плюс. Но я должен собраться с самого начала.

ЯЧувствую себя хорошо. В рождественское время меня укусил паук, но никаких последствий уже нет. На турнире в Брисбене я выступил неудачно, но затем были матчи в Сиднее и Куйонге. Думаю, я готов.

Планы на сезон? Если в плане здоровья и психологии всё будет в порядке, я смогу войти в топ-10. Это реалистичная задача. Но сейчас об этом не думаю, просто хочу удачно выступить в Австралии», — приводит слова Кирьоса пресс-служба Australian Open.