Федерер: было бы интересно сыграть с Де Минором

В преддверии Australian Open швейцарец Роджер Федерер рассказал о перспективных австралийских теннисистах: Алексе де Миноре, который сегодня завоевал первый титул АТР в карьере, став победителем турнира в Сиднее, и Джоне Миллмане, обыгравшем Федерера в 1/8 финала US Open — 2018.

«Я наблюдал за Де Минором в Брисбене, а также в Сиднее. Понравилось то, что увидел. Особенно его пятисетовый матч с Марином Чиличем на US Open. Он играет в качественный теннис, рассчитанный на долгосрочный успех, как в своё время Ллейтон Хьюитт. Было бы интересно сыграть с ним, посмотреть, как сложится. Здесь, в Австралии, он преуспеет при поддержке болельщиков.

Джон Миллман провел отличный матч против меня на US Open. Он один из самых трудолюбивых парней. Он доказывает это каждую тренировку, каждый матч. Вот почему он будет успешным в будущем. И очень приятно видеть, что в Австралии есть немало перспективных теннисистов, а не только отдельные звёзды», — приводит слова Федерера Tennis World USA.