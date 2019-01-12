Кербер: точно знаю одно — на Australian Open буду выкладываться в каждом матче

Вторая ракетка мира немецкая теннисистка Анжелика Кербер рассказала, с какими ожиданиями приехала на Australian Open, который выиграла в 2016 году.

«После долгого сезона вы просто пытаетесь выжить, пытаетесь заставить себя показывать хороший теннис. Но когда наступает новый сезон, мотивация вновь возрастает.

Знаю, что сейчас играю хорошо, что у меня были хорошие матчи, уверена в себе. Но всё не так просто. Каждый турнир начинается с нуля. У меня хорошие воспоминания и предчувствия, но никогда не знаешь, как сложится.

Не слишком рассчитываю на предыдущие результаты. На турнирах «Большого шлема» всегда важно найти ритм, постараться изо всех сил хорошо сыграть в первом раунде и продолжать изо дня в день. В Мельбурне никогда не бывает легко, но я с нетерпением жду старта, точно зная только одно: буду выкладываться в каждом матче», — приводит слова Кербер пресс-служба турнира.