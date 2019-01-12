Надаль: финал Australian Open 2017 — это один из матчей, которые не забудутся

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Австралии по теннису, где, как и в 2017 году, он будет играть после перерыва, связанного с травмой.

«Чувствую себя хорошо. Если бы было не так, меня бы здесь не было. После операции на ноге, после нескольких месяцев без турниров, из-за трудностей с тренировками, конечно, всегда испытываешь проблемы, когда возвращаешься. Но для меня в этом нет ничего нового.

Australian Open 2017 — особый случай. Тогда и я, и Федерер вернулись в теннис после длительного перерыва. Никто не ожидал увидеть нас в финале, но это случилось. Было здорово.

Теперь другая история. Мы вернулись на вершину рейтинга, снова боремся за титулы. Встретиться с Роджером — это всегда вызов: на любом турнире, его стадии, покрытии. Финал 2017 года — один из матчей, который не забудется», — приводит слова Надаля пресс-служба АТР.

В первом круге Australian Open Надаль сыграет с австралийцем Джеймсом Даквортом.