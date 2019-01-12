Сандгрен: выиграть первый титул АТР — важный шаг в карьере

Американский теннисист Теннис Сандгрен завоевал первый титул на турнирах АТР, выиграв в финале турнира в Окленде (Новая Зеландия) у британца Кэмерона Норри (WC) со счётом 6:4, 6:2.

«По правде говоря, я немного растерян. Было много работы, много тренировок и много жертв ради того, чтобы выйти финал и завоевать победу. Но сейчас я просто потерял дар речи. Благодарен, что могу быть здесь, играть в теннис, соревноваться с сильными соперниками. У меня были небольшие травмы, поэтому ощущать себя здоровым и хорошо играть — это здорово. Это просто удивительно! Я упорно трудился, чтобы попытаться достичь этой цели — выиграть первый титул АТР. Достичь этого рубежа — важный шаг в карьере», — приводит слова Сандгрена Ubitennis.